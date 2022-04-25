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Специалисты из Петербурга отреставрируют Триумфальную арку в Пальмире

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© Фото: pixabay.com

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Петербургские археологи помогают восстановить Триумфальную арку Пальмиры. Они уже приступили ко второму этапу работ.

Строения Сирии внесены в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Построенная в конце II века Триумфальная арка высотой в 20 метров была разрушена в 2015 году из-за террористической атаки. Департамент музеев и древностей Сирии и Петербургский институт истории и материальной культуры заключили соглашение о совместной реставрации. Специалисты накануне уже приступили ко второму этапу - занялись разбором обломков.

В течение четырех месяцев до этого коллектив ученых занимался созданием чертежей и 3D-моделей памятников. После того как разберут обломки специалисты будут исследовать каждый элемент арки. Также ученым предстоит исследовать конструкцию на наличие внутренних повреждений. По итогам изучения свои предложения археологи предоставят Международному научному комитету.

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