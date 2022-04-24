В Петербург на самолете доставили Благодатный огонь из Иерусалима

В аэропорт Пулково прилетел самолет с Благодатным огнем, который сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Благодатный огонь был доставлен в Северную столицу для традиционного богослужения в Казанский кафедральный собор. Таже в ходе пасхальной службы лампады принесут в Александро-Невскую Лавру, Гатчинский кафедральный Собор Святого Апостола Павла и Санкт-Петербургский Новодевичий Монастырь. Благодаря волонтерам благодатный огонь получат десятки храмов в Ленобласти.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцам напомнили, что метро не будет работать в пасхальную ночь. Станции петербургского метрополитена закроются в обычном режиме.