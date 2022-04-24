В Петербурге в субботу прошел бот-парад

Весенний бот-парад прошел в субботу, 23 апреля, в Петербурег. Около 140 лодок по Неве и каналам. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Расстояние в 30 километров преодолели прогулочные кораблики и моторные лодки. Старт дали у Петровской косы, куда вернулись участники после прохождения согласованного маршрута.

Участники -бот-парада прошли по Неве под Биржевым, Троицким и Ушаковским мостами, у Стрелки Васильевского острова, Авроры и Петропавловской крепости. Отмечается, что больших поломок у вышедших на парада лодок не было.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о большой программе в честь открытия летнего туристического сезона.