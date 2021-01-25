Отар Кушанашвили заявил, что был избит по заказу Пугачевой

Неизвестные избили телеведущего Отара Кушанашвили по заказу Аллы Пугачевой. Об этом он заявил в эфир шоу Алены Жигаловой "Алена, блин" на YouTube-канале Super.

По его словам, в то время у них с певицей была серьезная вражда. Однажды в прямом эфире Кушанашвили оскорбил Примадонну. Из-за этого она судилась с ним. Также телеведущий заявил, что ему угрожали смертью. Он признался, что для него это было жутким унижением, которое он приравнивает к тюремному обращению. Также он заявил, что его били ногами по лицу и выстригли макушку на гоолове.

Ранее Кушанашвили вспоминал, как брал у звезд деньги в долг, чтобы попасть на похороны своего отца.