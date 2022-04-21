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На Марсовом поле откроется выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»

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© Фото: pixabay.com

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Петербуржцам покажут, как отмечали 200-летие Петра I. На Марсовом поле 9 июня откроют выставку «30 картин из жизни Петра Великого. 2022». Экспозиция станет масштабной исторической реконструкцией праздника, который состоялся в 1872 году, когда отмечали 200 лет со дня рождения первого российского императора. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В основе проекта 30 полотен, на которых в хронологическом порядке переданы основные деяние Петра I. Картины сохранились в фондах Русского музея и были написаны к 200-летию самодержца. Утраченные полотна же удалось восстановить студентам и преподавателям Академии художеств. Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал в своем Telegram-канале о готовящейся выставке.

Так, посетители с помощью VR-аттракциона смогут погрузиться в атмосферу прошлого. Аттракцион покажет реконструкцию Марсова поля в дни торжеств 150 лет назад. 

 

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