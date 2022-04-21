Книжный салон на Дворцовой площади в этом году пройдет в новом формате

В этом году петербургский международный книжный салон на Дворцовой площади будет проходить в новом формате. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Организаторы решили изменить пространственное решение. Экспозицию переместят из здания Главного штаба Эрмитажа в четыре специально построенных павильона, которые будут находиться недалеко от Дворцового проезда. Впервые издательства смогут разместить свои стенды без уплаты регистрационного взноса.

Пиотровский рассказал, что правительство города ищет пути поддержки книжной отрасли, пострадавшей от введенных санкций. Он отметил, что поэтому Смольный в этом году хочет сделать Книжный салон еще более социальным проектом и поддержать и издателей, и авторов, которые могли расторгнуть контракты с западными издательствами.

В каждом павильоне оборудуют лекционные залы, а Главный штаб задействуют в качестве площадки для наиболее важных мероприятий. Так, в день открытия выставки там пройдет пленарное заседание.