Певец Розенбаум отказался от выдвижения на звание Почетного гражданина Петербурга

Свою кандидатуру на присвоение звания почетного гражданина Петербурга отозвал народный артист России Александр Розенбаум. Во время брифинга в Мариинском дворце председатель Законодательного собрания Александр Бельский рассказал, что не знает, чем вызвано такое решение. Подробности он попросил уточнять у артиста.

Розенбаум написал соответствующее заявление, в котором он отказывается от выдвижения. Теперь в списке претендентов на звание почетного гражданина остались четыре человека. Среди них генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель Ленинграда с 1983-го по 1990 год Владимир Ходырев.

Перед днем голосования депутаты решат, какого гражданина следует наградить. Такое решение парламентарии приняли на закрытом заседании. Бельский напомнил, что рассмотрение пройдет в конце мая перед Днем города.