В Царском Селе статуи "раздели" к весне

К весне начали готовить скульптуры Екатерининского парка. С них сняли зимнюю "одежду". Фигуры китайцев с Большого китайского моста в Александровском парке и венецианаскую скульптуру на Эрмитажной аллее Екатерининского парка уже освободили от деревянных футляров.

Следующим освободят от зимней экипировки мраморный фонтан в Собственном садике и гальванопластические фигуры на Гранитной террасе. Также футляры снимут со статуй перед фасадом Екатерининского дворца со стороны плаца. Всего для посетителей Царского села вновь откроют 74 скульптуры. Об этом сообщает пресс-служба ГМЗ "Царское село".

Кроме того, с приходом весны уже открыли два павильона ГМЗ - "Шапель" в Александровском парке и "Башня-руина" в Екатерининском.

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