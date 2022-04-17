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Стало известно, когда Малышева вернется на Первый канал

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© Фото: Baltphoto

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В эфире Первого канала в понедельник, 18 апреля, снова покажут программу "Жить здорово", которую ведет Елена Малышева. Ранее в пресс-службе "Первого канала" опровергли информацию СМИ о закрытии передачи.

В сетке вещания, которая размещена на сайте телеканала, значится, что передача будет в эфире в 10:00. Напомним, что программа "Жить здорово" является авторской Елены Малышевой, где она рассказывает о том, как сохранить здоровье.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Малышева собрала своих сотрудников и заявила о закрытии программы. Сообщалось, что ориентировочно передача не будет выходить в эфир до сентября, а после этого срока прекратит вещание.

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