Куда сходить в Петербурге 16 и 17 апреля

Как весело и полезно провести выходные 16 и 17 апреля в Петербурге. Обзор мест, куда можно сходить в эти даты составила Neva.Today.

Так, в апреле этого года стартует новый сезон краеведческих пешеходных прогулок проекта «От библиотеки до…». Как раз 16 апреля в 11:00 и 15:00 состоится первая бесплатная экскурсия, в рамках которой можно прогуляться по одному из старейших некрополей города.

В МЦ "Квадрат" в суббту пройдет арт-вечеринка. Под звуки электронной музыки будут расписывать коллективные холсты, заниматься каллиграфией, катомизайией одежды, трафаретной печатью на футболках и многим другим.

Недалеко от метро "Гостиный двор" на этих выходные пройдет выставка-продажа "Авторские штучки". На ярмарке мастера будут продавать свои поделки - от авторских плащей до изящных кружек.

Городской праздник День космонавтики пройдет в воскресенье, 17 апреля, в Петропавловской крепости. В рамках праздника пройдет торжественный марш оркестра Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.