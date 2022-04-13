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Кинокритик Сычев назвал фильмы, которые выбыли из российского проката

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© Фото: pixabay.com

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Из российского графика релизов выбыли фильмы "Невыносимая тяжесть огромного таланта" и "Джон Уик 4". Кинокритик Сергей Сычев рассказал, почему картины до последнего остаются в прокате. Об этом сообщают "Известия".

По словам эксперта, старые релизы стоят на тех же датах по умолчанию, до того как их официально отзовут. На профессиональных ресурсах в мае до сих пор значится "Доктор Стрэндж" и "Топ Ган". Он отметил, что компании ушли с рынка и очевидно .что фильмы не выйдут, однако про каждый релиз объявляют отдельно. Сычев объяснил, что у крупных компаний график составлен иногда на годы вперед, заранее известно когда выйдет очередной блокбастер. Кинокритик подчеркнул, что всю предварительную работу без веских причин отменить нельзя.

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