Лекция о Марсе состоялась в общественном пространстве "СреДА!" в День космонавтики

На площадке нового общественного пространства "СреДа!" в Петербурге в День космонавтики во вторник, 12 апреля, прошла лекция о Марсе.

Главным спикером мероприятия стал популяризатор космонавтики, руководитель специализации SpaceTech ФТМИ ИТМО, директор по маркетингу аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Дмитрий Олиферович. Перед началом лекции гостям показали видео от летчика-космонавта, Героя России Андрея Борисенко, который поздравил всех с праздником и отметил, что этот праздник касается не только тех, чья жизнь связана с космосом.

Олиферович рассказал участникам мероприятия о том, что за 60 лет полетов в космос людям удалось достичь Луны и научиться жить на орбите больше года. Однако до сих пор главной целью космонавтики является освоение Марса. По его словам, несколько миллиардов лет назад Марс был очень похож на нашу планету, ведь там была вода.

Площадка "СреДА!" открылась благодаря инициативе партии "Единая Россия" и наполняется по принципу открытого доступа. На лекцию пришли не только молодежь и студенты, которые интересуются космосом на любительском уровне, но и горожане, которых сильно волнует проблематика освоения космического пространства.