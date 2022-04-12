Райкина уволили с должности худрука Театральной школы

Константина Райкина уволили из Высшей школы сценический искусств, известной как театральная школа Константина Райкина. Он работал там художественным руководителем. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на заявление студенческого совета ВШСИ.

Отмечается, что соответствующий приказ выпустил ректор Анатолий Полянкин. В студсовете заявили, что такое решение считают неприемлемым и идущим вразрез с интересами учащихся.

Напомним, что 24 марта на сайте вуща появился приказ о приостановке десятельности ВШСИ с 1 апреля до 1 июня. Причиной тогда называли ухудшение финансирования института из-за зедержки оплаты обучения студентами.