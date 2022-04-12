Комплексы Эрмитажа изменят режим работы с 19 апреля

Режим работы нескольких своих комплексов поменяет Государственный Эрмитаж с 19 апреля. Об этом музей сообщил на своей странице в социальной сети во "Вконтакте".

По вторникам, пятницам и субботам главный музейный комплекс и Главный штаб будут работать дольше, закрываться он станет только в 20:00. До 18:00 музеи можно будет посетить в среду, четверг и воскресенье. Отмечается, что последний сеанс начинается за два часа до закрытия.

Ежедневно, кроме понедельника, до шести вечера будет работать Императорский фарфоровый завод. В субботу двери будут закрывать в 19:00, а последний сеанс на посещение за час до закрытия. Как и прежде, все музеи будут открываться в 11:00.