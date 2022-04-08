На Дворцовой площади прошла репетиция оркестра к Параду Победы

На Дворцовой площади в Петербурге состоялась первая репетиция сводного оркестра военных музыкантов. Они уже начали подготовку к Параду в честь Дня Победы. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Это первая в этом году репетиция сводного оркестра на Дворцовой площади. При этом она состоялась бы в любую погоду. Ровно в 10 утра на Дворцовой площади раздались первые звуки. На специальном подиуме стоял дирижер под руководством Павла Гернец. Он руководил оркестром и в прошлом году. Сегодня 360 музыканты встретились впервые за долгое время.

В его составе были военные оркестры вузов и воинских частей Миноборны, Северо-Западного округа Росгвардии. Сегодня они потренировались в выходе на площадь, строевых приемах и перестроении в составе подразделений.