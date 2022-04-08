К гробу Жириновского в Москве огромная очередь выстроилась

Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Москве подходит к концу. Несмотря на это, к его гробу до сих стоит огромная очередь. Об этом сообщает "МК в Питере".

У Дома Союзов, где проходила панихида, собралась огромная толпа желающих проститься. Однако полицейские перестали пускать на вход людей, поэтому масса желающих двинулась назад. Вокруг здания стяот сотрудники ОМОН, следящие за порядком. Один из полицейских сообщил представителю издания, что скоро начнут выносить гроб.

Напомним, что в Храме Христа Спасителям утром прошло отпевание, которое провел патриах Кирилл. На церемонии были родные, коллеги и друзья политика.

Похоронят Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище. Похороны начнутся в 14:00.