Алентова намекнула на продолжение фильма «Москва слезам не верит»

Актриса Вера Алентова заявила, что, возможно, появится продолжение культового фильма "Москва слезам не верит". По её словам, 12 лет назад Владимир Меньшов нашел спонсоров для нового фильма, однако картина так и осталась в планах.

В разговоре с изданием "Киноафиша", она рассказала, что российские зрители обязательно оценят продолжение фильма, независимо от качества фильма. Актриса считает, что фильм посмотрят "просто из любопытства", так же, как и "Иронию судьбы-2". По её словам, зрителям будет интересно посмотреть как обернется новый фильм, поэтому на картину все равно пойдут.

Алентова отметила, что не собирается сниматься во второй части. Актриса уточнила, что российское современное кино рассчитано на другую аудиторию, и играть героев должны их сверстники.