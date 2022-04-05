  • 5 Апрель 2022
USD 06.04.2022 83.3520 -0.2412
USD ММВБ 19:15 83.3056  
EUR 06.04.2022 91.7289 -0.6583
EUR ММВБ 19:15 91.5624  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Алентова намекнула на продолжение фильма «Москва слезам не верит»

Автор:

Темы дня

Актриса Вера Алентова заявила, что, возможно, появится продолжение культового фильма "Москва слезам не верит". По её словам, 12 лет назад Владимир Меньшов нашел спонсоров для нового фильма, однако картина так и осталась в планах. В разговоре с изданием "Киноафиша", она рассказала, что российские зрители обязательно оценят продолжение фильма, независимо от качества фильма. Актриса считает, что фильм посмотрят "просто из любопытства", так же, как и "Иронию судьбы-2". По её словам, зрителям будет интересно посмотреть как обернется новый фильм, поэтому на картину все равно пойдут. Алентова отметила, что не собирается сниматься во второй части. Актриса уточнила, что российское современное кино рассчитано на другую аудиторию, и играть героев должны их сверстники.

Актриса Вера Алентова заявила, что, возможно, появится продолжение культового фильма "Москва слезам не верит". По её словам, 12 лет назад Владимир Меньшов нашел спонсоров для нового фильма, однако картина так и осталась в планах.

В разговоре с изданием "Киноафиша", она рассказала, что российские зрители обязательно оценят продолжение фильма, независимо от качества фильма. Актриса считает, что фильм посмотрят "просто из любопытства", так же, как и "Иронию судьбы-2". По её словам, зрителям будет интересно посмотреть как обернется новый фильм, поэтому на картину все равно пойдут.

Алентова отметила, что не собирается сниматься во второй части. Актриса уточнила, что российское современное кино рассчитано на другую аудиторию, и играть героев должны их сверстники.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты
    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram