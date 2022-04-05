Собчак ополчилась на Гагарину после выступления на концерте в «Лужниках»

Журналист Ксения Собчак не оценила выступление певицы Полины Гагариной на концерт в "Лужниках".

Собчак заметила, что Гагарина была на сцене вместе с Николаем Басковым, Николаем Расторгуевым, Олегом Газмановым и Владимиром Машковым. Журналистка призналась, что не понимает, почему Гагарина участвовала в мероприятии 18 марта.

"Непонятно, честно говоря, зачем ей это все нужно», — заявила телеведущая в своем YouTube-шоу.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что в Петербурге началось прощание с актрисой Александрой Яковлевой. Похороны артистки пройдут в родном Калининграде, как она и хотела.