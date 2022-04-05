В Петербурге началось прощание с актрисой Александрой Яковлевой

Прощание с актрисой театра и кино Александрой Яковлевой началось в Петербурге. Похороны артистки пройдут в родном Калининграде, как она и хотела. Об этом собщает "МК в Питере".

Родные, друзья и коллеги по цеху покойной пришли на церемонию прощания. Среди них - депутат Законодательного собарния Петербурга Борис Вишневский, а также актер и телеведущий Андрей Ургант.

Прощание будет проходить с 11:00 до 14:00 в малом зале городского крематория на Шафировском проспекте. Похоронена артистка будет в родном городе Калининграде.