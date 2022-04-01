По архивным документам восстановят часть сада Смольного собора

До конца года в Петербурге планируют закончить работу по восстановлению части сада Смольного собора. Об этом сообщает администрация города.

Сейчас в саду продолжают восстанавливать историческую планировку в монастырском дворе. Кустарники и деревья собираются восстановить на основе архивных материалов, а также отреставрировать газоны.

В пресс-службе Смольного уточнили, что собор строился как центральное сооружение монастыря. Крестообразную планировку сохранят при реконструкции сада. Она обеспечит кратчайшую связь между собором и монастырскими корпусами. Также восстановить планируют утраченные дороги внутри двора. Теперь там появится место для отдыха.