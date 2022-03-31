Малышева после закрытия «Жить здорово» покинула Россию

Врач и телеведущая Елена Малышева после новостей о закрытии «Жить здорово» покинула Россию. Местом для бегства она выбрала США.

Как стало известно «Экспресс газете», в Нью-Йорке у нее есть недвижимость и родственники. Старший сын Малышевой работает врачом, а младший занимается бизнесом.

Не которым данным, в США телеведущая планирует прожить до сентября.

Напомним, что накануне стало известно о закрытии программы «Жить здорово». Однако в пресс-службе Первого канала поспешили опровергнуть слух, заявив, что шоу пропало из сетки вещания из-за нехватки эфирного времени.

Новый сезон передачи начнут снимать осенью.