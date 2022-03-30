Кудрявцева отсудила у продюсера Разина 300 тысяч рублей за клевету

Телеведущая Лера Кудрявцева отсудила у продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина 300 тысяч рублей за оскорбительный ролик. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.

Тверской районный суд Москвы взыскал с Разина компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей за клевету, рассказала Кудрявцева. Суд признал, что в созданном продюсером ролике «Андрей Разин о грязном белье Малахова, Баскова и Кудрявцевой» содержится ложная информация о ней.

Та же участь настигла издания «Аргументы недели», которое распространило ролик. Теперь редакции предстоит выплатить Кудрявцевой 100 тысяч рублей компенсации и публично опровергнуть ложные сведения о телеведущей.