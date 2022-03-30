Анна Нетребко анонсировала свое возвращение на большую сцену

Оперная дива Анна Нетребко анонсировала свое возвращение на сцену в конце мая. Об этом она расскзала поклонникам в своих соцсетях.

«После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, сначала в Европе», — написала артистка.

Напомним, Нетребко отстранили от участия в постановках «Метрополитен-оперы» в начале марта из-за ситуации на Украине. Артистка не стала отказываться от публичной поддержки президента России Владимира Путина, чем вызвала гнев в своей адрес. Сотрудничество с ней также разорвала и Баварская государственная опера.После этих событий представитель оперной дивы сообщил о ее решении на время приостановить свою концертную деятельность.