Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру из-за расстройства речи

Американский актер Брюс Уиллис решил завершить карьеру из-за афазии — заболевания, которое приводит к серьезному расстройству речи. Об этом в своих соцсетях сообщили дочь актера Румер Уиллис и его экс-супруга Деми Мур.

Как семья актера объяснила поклонникам в соцсетях, афазия влияет на способность говорить, писать и понимать речь. После долгих раздумий он принял решение оставить актерскую карьеру, которая «так много для него значила», написала Мур.

Артисту 19 марта исполнилось 67 лет. В последнее время в соцсетях стали распространяться слухи о том, что он лечится от серьезной болезни. О какой именно болезни шла речь, не было известно до этих пор.