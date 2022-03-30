Козловский сыграет хирурга в триллере «13 клиническая»

Актер Данила Козловский собирается сыграть главную роль в мистическом сериале "13 клиническая". Сериал расскажет о больнице, где врачи сталкиваются со сверхъестественными явлениями. Премьеру планируют на 2022 год. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр.

Козловский уточнил, что этот "медицинский сериал" не похож ни на что другое. По его словам, в сериале оригинальный концепт, где мистика переплетается с настоящими медицинскими диагнозами. Своего персонажа он назвал "сапожником без сапог". Его герой смертельно больной, который работает врачом в закрытой организации. Козловский не смог назвать своего персонажа плохим или хорошим.

Режиссером сериала станет Клим Козловский, а сценаристом - Андрей Золотарев.