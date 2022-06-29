В Музее искусства Санкт‑Петербурга XX-XXI веков открылась выставка к 100-летию со дня рождения Юрия Нашивочникова

В Музее искусства Санкт-Петербурга открылась выставка "Надземное дыхание", приуроченная к 100-летнему юбилею художника Юрия Нашивочникова. Творчество мастера является важной частью искусства Северной столицы.

Посетители экспозиции смогут увидеть ретроспективу работ художника: пейзажи, натюрморты, ранние произведения искусства, которые раскрывают творческую методику Нашивочникова, - сообщает пресс-служба комитета по культуре. Ведомство возглавляет Федор Болтин.

Основой "Надземного дыхания" стали работы 1930х—1990х годов. Картины были предоставлены из коллекции Александра Андрущенко. Юрий Нашивочников был учеником у скульптора Александра Матвеева и живописца Осипа Сидлина. Им удалось раскрыть талант художника.

Петербуржцы и гости Северной столицы смогут посетить выставку в Музее искусств с 29 июня по 7 августа.

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