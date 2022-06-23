Умер певец Юрий Шатунов

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в четверг, 23 июня. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, у певца произошел инфаркт.

Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры Шатунова остановилось, - цитирует агентство "РИА новости" представитель певца.

Шатунову было 48 лет, у певца произошел инфаркт.

Юрий Шатунов родился в 1973 году в Кумертау. Певец с 1986 по 1991 был солистом группы "Ласковый май". После распада группы Юрий Шатунов начал сольную карьеру.

Исполнитель полюбился слушателям благодаря хитам "Белые розы", "Пусть будет ночь", "Седая ночь", "Жизнь моя" и другими.

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