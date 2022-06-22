В Петербург поставили новую партию экологичных автобусов

В Санкт-Петербург поставили новую партию экологичных автобусов в рамках транспортной реформы города. Новые автобусы работают не на бензине, а на природном газе, что уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.

Как сообщается в пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании, город на Неве принял 12 новых автобусов, которые ездят на природном газе, что позволяет значительно сократить объем выбросов оксидов азота, тяжелых углеродов и угарного газа в воздух и атмосферу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что по улицам Северной столицы начнут ездить еще 16 новых дополнительных автобусов со среды, 15 июня 2022 года. Данные изменения помогут снизить время ожидания наземных транспортных средств на остановках во время час-пика. В рамках этого будут усилены такие маршруты, как номер 33, 100, 123 и 300.