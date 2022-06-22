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В Петербурге появился новый проект, посвященный студенческому туризму

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© Фото: Скриншот эфира телеканала "Санкт-Петербург"

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Министерство науки и высшего образования, а также федеральное агентство по туризму запустили в 2021 году студенческую программу, целью которой было дать возможность студентам бюджетно отдохнуть в городах России после летней сессии, чтобы набраться сил перед новым учебным годом.

По словам проректора по молодежной политике Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого Максим Пашоликов, ВУЗ вошел в топ-10 образовательных учреждений, реализовавших студенческую программу с наибольшей активностью. Также Пашоликов отметил, что в Санкт-Петербурге необходимо более тщательно решать вопрос о проживании гостей города, поскольку Северная столица является не только культурным, но и студенческим эпицентром.

Как сообщает телеканал Санкт-Петербург, чтобы принять участие в данной программе, необходимо подать заявку на сайте Студтуризма, а затем дождаться звонка для обсуждения деталей путешествия. 

В нынешнем, 2022 году, к программе присоединилось более 50 ВУЗов страны. 

Студенты, которые поедут по данной программе отдыхать, будут жить в общежитиях. Так, например, в Санкт-Петербурге будет предложен целый корпус для студентов, путешествующих по данной программе, нового модульного общежития, находящемся в 20 минутах от центра города и в пешей доступности от станций метро. 

 

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