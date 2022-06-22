В центре Петербурга нанесли разметку в новых зонах платной парковки

В Центральном районе Санкт-Петербурга работники нанесли сине-белую дорожную разметку на половине улиц, где появится новые зоны платной парковки.

Как сообщается в пресс-службе Комитета по транспорту, сотрудники дорожных работ вручную с помощью трафаретов наносят разметку, а затем посыпают ее микростеклошариками, за счет которых полосы становятся более видимыми. На 22 июня 2022 года, было проведено более 50 процентов работ.

Помимо этого, было расставлено на центральным улицам города свыше полутора тысяч дородных знаков, что является 95 процентами от общего числа знаков, размещаемых в зонах платной парковки.

На 56 центральных улицах Санкт-Петербурга к июлю должно появиться около четырех тысяч машинных мест, входящих в зону новой платной парковки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на центральных улицах города будут расширены зоны платной парковки за 27,5 миллионов рублей.