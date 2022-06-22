В России каждый пятый безработный может не работать всю жизнь

В Российской Федерации около 20 процентов граждан, которые потеряли работу, рассказали, что живут в комфортных условиях, поэтому могут позволить себе не устраиваться на работу в течение всей оставшейся жизни. По сравнению с данными прошлого года категория таких граждан не превышала трех процентов.

Как сообщает РБК, во время проведения социологического опроса удалось установить, что 44 процента россиян, потерявшие рабочее место, заявили о финансовых трудностях, однако с ними им удается справляться. Десять процентов и вовсе не столкнулись с финансовыми трудностями.

Среди тех, кто лишился работы, 26 процентов могут отдыхать дома в течение трех месяцев, однако у 21 процента финансовое сложности начнутся уже в течение одного месяца.

Но 20 процентов респондентов рассказали, что могут спокойно продолжать существовать в качестве безработных в течение всей своей жизни, поскольку проблем с деньгами у них не возникнет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в России на 608 новых случаев увеличилось количество безработных за неделю.