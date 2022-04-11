Петербуржцы увидели макет Смольного монастыря по замыслу Растрелли

В Смольном соборе петербуржцам представили реплику макета монастыря с той колокольней, которую изначально хотел возвести Бартоломео Франческо Растрелли. Воплотить проект в жизнь помог Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге во главе с Ильей Козловым.

Колокольня Смольного собора высотой 168 метров, по задумке Растрелли, должна была стать высочайшим зданием в Петербурге XVIII века. Однако реализация проекта Растрелли была заморожена еще в 1756 году, из-за чего высота колокольни Смольного остановилась на втором из пяти задуманных архитектором уровней.

Тем не менее, существует оригинальный проект Смольного собора, созданный при Растрелли, он хранится в Санкт-Петербургской академии художеств им. Репина.

По словам замдиректора фонда Андрея Мезилева, оригинал макета имеет большую историческую ценность, поэтому доступ к нему есть в основном у профессионалов. В беседе с АБН Мезилев отметил, что реплика макета, которую теперь могут увидеть все желающие, выполнена максимально точно и насчитывает порядка 5 тысяч деталей.

Изготовителем реплики оригинального макета ансамбля Смольного монастыря выступил архитектор Кирилл Яковлев. Он рассказал, что при создании модели нельзя было подходить к оригинальному проекту в силу его исторической и художественной ценности, из-за чего изучать его приходилось на расстояниии полуметра.

Кирилл Яковлев также отметил, что здания были обследованы и начерчены еще до начала работы над репликой, однако детальных изображений всего комплекса не было. Так, команда архитектора сделала более полутора тысяч фотографий архитектурной модели и возведенных зданий ансамбля. Воссоздать все мелкие детали помогли технологии 3D-сканирования.

У команды, состоящей из трех мастеров, двух архитекторов-визуализаторов и ряда других специалистов, получилось воспроизвести элементы лепнины Смольного собора в миллиметровой пропорции.

Работа над репликой заняла много месяцев, а теперь горожане и гости Северной столицы могут ознакомиться с макетом Смольного собора, каким его задумывал Бартоломео Франческо Растрелли. По мнению настоятеля собора протоиерея Петра Мухина, 3D-макет привлечет к себе как туристов, так и жителей города на Неве.

Стоит отметить, что Смольный собор уже стал новым туристическим местом в Северной столице — здание включено в некоторые путеводители по городу. Немалую роль в этом сыграл и Фонд.

По словам Мезилева, фонд в настоящее время трудится над восстановлением иконостаса Смольного собора, который был утерян в 1970-х. Задача нелегкая, поскольку ни одного изображения иконостаса не сохранилось. Пока эксперты проводят работы по монтажу металлоконструкций для каркаса, а также ищут подрядчиков для выстраивания деревянных резных конструкций. Писать иконы будет петербургский мастер Ярослав Штеренберг.

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге также поддерживает проект в чердачном пространстве Смольного собора, где создадут мультимедийное музейное пространство со скульптурами известных ангелов Северной столицы, России и всего мира.

Это далеко не единственные проекты Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге. Организация занимается и воссозданием храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на проспекте Обуховской обороны. Фонд работает также над воссозданием церкви Бориса и Глеба на Синопской набережной и устанавливает памятный знак в честь первого петербургского храма — Троице-Петровского собора на Троицкой площади.

Тем не менее самым масштабным проектом Фонда, вероятно, станет строительство колокольни Смольного собора по задумке Растрелли. В конце минувшего года петербуржцы могли оценить грандиозность идеи благодаря световому шоу — тысяча дронов воссоздала в воздухе колокольню Смольного собора высотой 168 метров.

К сожалению, как рассказали АБН в Фонде, в настоящий момент возведение колокольни невозможно в силу юридических нюансов. Однако при согласии жителей Петербурга и успешном прохождении историко-культурных экспертиз проект может воплотиться в жизнь.