В Петербурге 238 человек заразились коронавирусной инфекцией

В Северной столице за сутки умерли 11 жителей. Госпитализировали 36 петербуржцев.

Петербург вновь стал лидером по количеству зараженных инфекцией Covid-19. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в понедельник, 27 июня, заболели еще 238 петербуржцев.

Из медицинских учреждений выписали 19 местных жителей, госпитализировали — 36 человек. Скончались в Северной столице за прошедшие сутки 11 петербуржцев.

Москва занимает второе место по уровню заболевших: в столице заразились инфекцией 212 человек. По всей территории России выявили 2683 тысячи новых заражений за 27 июня.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге третий день растет число заболевших ковидом.