  • 27 Июнь 2022
USD 28.06.2022 53.3641 +0.0407
USD ММВБ 19:15 53.3675  
EUR 28.06.2022 56.0535 +0.0895
EUR ММВБ 19:15 56.2685  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге 238 человек заразились коронавирусной инфекцией

Автор:

фото: pxhere
© Фото: pxhere

Темы дня

В Северной столице за сутки умерли 11 жителей. Госпитализировали 36 петербуржцев. 

Петербург вновь стал лидером по количеству зараженных инфекцией Covid-19. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в понедельник, 27 июня, заболели еще 238 петербуржцев.

Из медицинских учреждений выписали 19 местных жителей, госпитализировали — 36 человек. Скончались в Северной столице за прошедшие сутки 11 петербуржцев. 

Москва занимает второе место по уровню заболевших: в столице заразились инфекцией 212 человек. По всей территории России выявили 2683 тысячи новых заражений за 27 июня.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге третий день растет число заболевших ковидом. 

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    27.06.22
    За сколько можно купить квартиру в Москве?
    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram