В Петербурге третий день растет число заболевших ковидом

В Северной столице в воскресенье, 26 июня, зарегистрировали 244 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В субботу, 24 июня, Петербург стал лидером по количеству заражений в России.

Город на Неве продолжает бить рекорды по заболеваемости инфекцией Сovid-19. Так, Петербург снова обновил рекорд по заражению в России.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, 244 петербуржцев заразились за сутки по информации на воскресенье, 26 июля. Госпитализировано 39 жителей Северной столицы, а поправились и выписались из медицинских учреждений 97 заболевших. Ушли из жизни 10 человек.

Уже в субботу, 25 июня, в Петербурге за сутки было выявлено 232 новых заражений, что стало рекордом в России. За сутки заболевших стало на 12 человек больше.

В Москве инфекцией заболели 232 человека, а 212 в Подмосковье. Они занимают второе и третье место по числу зараженных после Санкт-Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Петербург вновь закрепился на первом месте по количеству зараженных COVID-19.