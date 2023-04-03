«Рассадник порока» - на реконструкцию: петербуржцы возмущены состоянием Малого Гостиного двора

После закрытия баров на Думской улице над объектом культурного наследию нависла угроза запустения.

Жители Центрального района Петербурга обратили внимание на плачевный вид одной из самых популярных точек города. Малый Гостиный двор – не только любимое место отдыха местных и туристов, но и ценный для наследия объект. Сейчас он в запустении после рейда полиции. Горожане опасаются, что закрытое здание ждет судьба корпусов Апраксина двора и ансамбля Конюшенного ведомства.

Самая «пьяная» улица Петербурга встретила конец марта в непривычном виде. Правоохранители опечатали на Думской улице порядка двух десятков баров. Заведения закрыли в связи с расследованием дела о продаже алкоголя несовершеннолетним. Улица регулярно попадает в сводки новостей из-за пьяных дебошей, незаконной продажи алкоголя подросткам и даже сбыта наркотических веществ. Тем не менее, эксперты полагают, что пустынной она простоит недолго, ведь скоро туристический сезон. У горожан и активистов иное мнение. В свете обострившейся конфронтации чиновников и застройщиков с градозащитой выдворение арендаторов из помещений может означать что угодно.

«Плачевное состояние этого исторического здания торгового назначения очень расстраивает. И это в самом сердце города, в ста метрах от Невского проспекта: разбитая мостовая в галерее двора, разбитые стекла и забитые фанерой окна помещений… И если уж удалось закрыть там недавно десятки убогих дискотек и баров, то пора бы подумать и над тем, как полностью реконструировать эти освободившиеся территории», – сообщила горожанка в сообществе активистов исторического центра Петербурга.

Ее поддержали комментаторы. Согласно теории разбитых окон, если не заменить одно разбитое окно, то вскоре все окна в доме окажутся разбитыми. Для многих исторических зданий Петербурга – это не теория, а суровая действительность. Равнодушие и бездействие тех, кто обязан заботиться о сохранении наследия, уже довели до упадка многие постройки с историей. При этом местный бизнес жалуется на плохой инвестиционный климат в городе. Реализовать проекты, связанные с историческими постройками, очень тяжело.

«Апрашка, Конюшенное, этих кто-то до сих пор ждут не дождутся», – сообщает подписчик сообщества.

Упомянутые объекты действительно можно считать крупными болевыми точками градозащиты. Причем, торговый квартал Апраксин двор находится всего в нескольких минутах ходьбы от Малого Гостиного двора. Однако если последний выглядит неухоженным, то состояние «Апрашки» может с непривычки повергнуть в шок. Многие корпуса закрыты строительной сеткой, так как буквально рассыпаются на части. В штукатурке огромные трещины и дыры, окна местами разбиты, спилены балконы. Мостовой тут нет в принципе, ее заменяет череда ям и выбоин, наполненных грязью. Все это прикрыто баннерами с вульгарной рекламой и завалено мусором.

По понятным причинам арендуют помещения на Апраксином дворе те, кому они по карману. Квартал известен криминальной обстановкой, здесь торгуют контрафактом и просрочкой, скрываются нелегалы, могут обокрасть или избить. Старейший рынок спасла бы комплексная реконструкция в современное пространство. Однако вот уже много лет заинтересованный бизнес не может зайти на объект. Инвесторы бы давно обеспечили проекты миллиардными вложениями, но без механизма работы с собственниками рынка не могут этого сделать. Чиновники не спешат оказать им в этом поддержку.

Тем временем с потеплением внутреннее пространство Апраксина двора заполнилось самодельными лавками. Неизвестно, есть ли у торговцев разрешения на данный самострой. Скоропортящиеся продукты навалены в коробки прямо под солнечными лучами. Цена таких товаров ниже магазинной, но за последствия никто не ответит, права потребителей никого не волнуют.

По мнению горожан, такое состояние исторических объектов в самом центре культурной столицы недопустимо. Пример других построек дает почву для опасений, что простой Малого Гостиного двора может закончиться тем же. Кроме того, некоторые пользователи предложили не просто отреставрировать опустевший комплекс, но и избавить его от репутации «рассадника порока». Вместо кабаков в помещениях можно открыть что-то более полезное и культурное, считают они.