Пригожин в преддверии прямой линии с Бегловым поинтересовался об успехах губернатора в борьбе с «криминалом и полукриминалом»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин задал вопрос для прямой линии с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым про «криминал и полукриминал».

Напомним, глава Северной столицы утверждал, что проводить реформы в городе ему мешает некий «криминал и полукриминал», однако, что именно он имел ввиду – не уточнил.

“Александр Дмитриевич, скажите, кого все-таки вы тогда имели в виду? Побороли ли вы этот криминал и полукриминал или криминал и полукриминал поборол вас? И не подобрался ли этот криминал к городской администрации еще ближе, погрузив её в пучину коррупции?» – цитирует Евгения Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Предприниматель напомнил, что с тех пор, как Беглов говорил о «криминале и полукриминале», прошел почти год. За это время вышел на свободу полностью оправданный экс-глава управления социального питания Алексей Барабанщиков, а Следственный комитет начал расследовать возможные нарушения со стороны городских чиновников при охране памятников.

Напомним, прямая линия с губернатором Бегловым состоится 10 декабря. Ранее Пригожин рассказал, что его команда собрала тысячи неудобных вопросов к градоначальнику, большинство из которых связано с некачественной уборкой города и сохранение исторического центра Петербурга.