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Авито одним из первых протестировал новую платформу машинного обучения от российского разработчика ПО oneFactor

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© Фото: Авито

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Авито внедрил в тестовом режиме разработку российской компании oneFactor – платформу машинного обучения (ML-платформу) для оптимизации ключевых бизнес-процессов на основе обработки больших массивов данных. На основании данных, подключенных к платформе, была построена модель для эффективного и оперативного предотвращения потенциально небезопасных регистраций.

ML-платформа oneFactor была запущена в коммерческую эксплуатацию в начале 2022 года. С ее помощью можно строить аналитические модели для оценки рисков, сегментации клиентского портфеля и повышения качества услуг.

Дополнив существующие ML-инструменты программным обеспечением oneFactor, Авито смог улучшить алгоритмы анализа и предсказания поведения пользователей: сопоставляя данные разных аккаунтов система может находить между ними неочевидные связи, таким образом не допуская повторной регистрации нарушителей. Таким образом, у компании появился еще один эффективный инструмент для проверки гипотез на данных телеком оператора.

«Для нас важно работать проактивно, не давая нарушителям возможности получить доступ к Авито. Сегодня сервисы, основанные на больших данных – это важный источник создания дополнительной ценности продукта и инструмент решения бизнес-задач, в том числе в рамках работы с безопасностью пользователей. Авито не первый год использует машинное обучение для анализа контента на платформе и поведения пользователей. Алгоритмы модерации ежедневно анализируют до 8 млрд. кликов, выявляя потенциально небезопасные действия пользователей и определяя невидимые связи между аккаунтами. Сотрудничество с oneFactor поможет нам продолжить развитие “умных” алгоритмов и оставаться одной из самых безопасных интернет-платформ на рынке», – отмечает директор департамента Trust&Safety Авито Андрей Рыбинцев.

Решение позволяет аналитикам получить готовый полный цикл разработки моделей машинного обучения: сбор внутренних и внешних данных в автоматическом режиме, обучение моделей, запуск в эксплуатацию (MLOps) и AutoML за минуты без помощи IT-служб, а также исполнение моделей в различных режимах.

Платформа oneFactor является отечественной разработкой и не зависит от решений иностранных поставщиков. Компоненты платформы внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО).

«Продукты на основе больших данных являются одним из ключевых драйверов роста российской экономики. Для нас одной из ключевых задач компании является предоставление нашим партнерам высококачественного инструментария и экспертизы для решения задач бизнеса с помощью машинного обучения. И мы рады, что наши клиенты используют отечественные высокотехнологичные разработки для решения своих задач и задач своих пользователей», – комментирует генеральный директор oneFactor Станислав Мурин.
 
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