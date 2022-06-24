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На портале АБН вышла новая статья с советами, как экономить на эквайринге

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В новом материале эксперты рассказали сразу о нескольких способах сэкономить на приёме банковских платежей. Прочитав текст, владельцы малого и среднего бизнеса узнают, как настроить оплату по qr-коду — взамен переставших работать ApplePay и GooglePay. Предприниматели могут использовать системы, разработанные как Банком России (например, СБП), так и коммерческими банками (например, SberPay QR от Сбера).
 
Помимо этого, сэкономить на аренде кассового оборудования поможет и специальное приложение — с его помощью смартфон можно превратить в полноценную онлайн-кассу. Всё, что потребуется предпринимателю — это Android-смартфон с чипом NFC. Клиенту же, чтобы расплатиться, нужно будет лишь приложить свой телефон к смартфону-кассе. Приложение может работать как в фискальном, так и не фискальном режиме и идеально подойдет, например, для курьеров.
 
Существуют предложения  как от сторонних разработчиков, так и от самих банков. Многие приложения поддерживают системы оплаты через QR-коды (например, «Мобильный кассир» от Сбера) — это поможет сэкономить ещё и на банковских комиссиях.
 
Подключение обоих сервисов займет  два-три дня — зато поможет сэкономить 3–5% от выручки ежемесячно. Полную версию материала можно найти на сайте «Агентства Бизнес Новостей».

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