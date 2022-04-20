Смольный получит право оперативно менять маршруты общественного транспорта в Петербурге

В среду, 20 апреля, в действующий закон об организации перевозок пассажиров в Санкт-Петербурге внесли изменения.

Поправки внесены в рамках реализации транспортной реформы. Сейчас они находятся на подписи у губернатора города Александра Беглова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

По его словам, коррективы дают возможность исполнительной власти оперативно устанавливать временные маршруты.

Помимо этого, они помогут привлекать сторонних перевозчиков в том случае, если основные по каким-либо причинам не могут исполнить свои обязательства.