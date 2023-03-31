В Петербурге за сутки число заразившихся COVID-19 подлетело до 1 562

На протяжении трех лет человечество продолжает бороться с пандемии коронавирусной инфекции. Каждый день обновляются данные о новых случаях заражения. В Петербурге за сутки число заболевших резко увеличилось.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 31 марта, в городе за поседение сутки выявили 1 562 новых случая заражения коронавирусом. Стоит отметить, что на накануне, 29 марта, число зараженных составляло 1 054 человека. За последние сутки выздоровело 1 121 горожанина. Госпитализировано за последние сутки 102 человека.

От последствий COVID-19 в медицинских учреждениях Петербурга за последние сутки скончалось 8 пациентов. Накануне число умерших составляло 6 человек. За все время пандемии в городе от вируса скончалось 37 395 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что действие коронавирусных мер продлеваются до 31 мая 2023 года в Петербурге.