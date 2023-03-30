В Петербурге число заболевших коронавирусом за сутки составило чуть более тысячи человек

На протяжении трех лет человечество продолжает бороться с пандемии коронавирусной инфекции. Каждый день обновляются данные о новых случаях заражения. В Петербурге за сутки число составило чуть более тысячи человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 30 марта, в городе Петра за поседение сутки выявили 1 054 новых случая заражения коронавирусом. На накануне, 29 марта, число зараженных составляло 1 049 человек. За последние сутки выздоровело 1 202 горожанина. Госпитализировано за последние 24 часа 160 человек.

От последствий COVID-19 в медицинских учреждениях Петербурга за последние сутки скончалось 6 пациентов. Накануне число умерших составляло 9 человек. За все время пандемии в городе от вируса скончалось 37 387 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что более 300 долгожителей Петербурга, перешагнувших порог в 100 лет, пережили пандеми.