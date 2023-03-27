В Петербурге за сутки было выявлено 1 138 случаев заражения коронавирусом

На протяжении трех лет человечество продолжает бороться с пандемии коронавирусной инфекции. Каждый день обновляются данные о новых случаях заражения. В Петербурге за сутки число заболевших составило почти 1 200 человек.

Так. по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник, 27 марта, в городе на Неве за поседение сутки выявили 1 183 новых случая заражения COVID-19. На накануне, 26 марта, число зараженных составляло 1 279 человека. За последние сутки выздоровело 928 человек. Госпитализировано за сутки 69 человек.

От последствий COVID-19 в медицинских учреждениях Северной столицы за последние сутки скончалось 9 пациентов. Накануне число умерших составляло 10 человек. За все время пандемии в городе от вируса скончалось 37 364 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге коронавирус прировняли к сезонным заболеваниям.