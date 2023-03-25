В Петербурге 1 344 человек заразились COVID-19 за сутки

На протяжении трех лет человечество продолжает бороться с пандемии коронавирусной инфекции. Каждый день обновляются данные о новых случаях заражения. В Петербурге за сутки число заболевших перевалило за 1 300 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 25 марта, в городе за поседение сутки выявили 1 344 новых случая заражения COVID-19. На накануне, 24 марта, число зараженных составляло 1 383 человека. За последние сутки выздоровело 1 347 горожан. Госпитализировано за сутки 127 человек.

От последствий COVID-19 в медицинских учреждениях Северной столицы за последние сутки скончалось 8 пациентов. Накануне число умерших составляло 9 человек. За все время пандемии в городе от вируса скончалось 37 346 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что короновирус в Петербурге стали относить к сезонным заболеваниям.