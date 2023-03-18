В Петербурге за сутки от коронавируса умерло 7 человек

Каждый день обновляются данные по новым случаям заражения коронавирусной инфекции. В Петербурге за последние сутки число заболевших COVID-19составило более 1 400 человек

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 18 марта, в городе за последние сутки коронавирус выявили у 1 418 человека. Накануне число зараженных составляло 1 411 человека. За сутки было с коронавирусом госпитализировали 127 человек. Выздоровело — 1 009 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга умерло 7 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 285 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что по состоянию на 17 марта Петербург занял второе место по заболеваемости COVID-19 среди регионов.