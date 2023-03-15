В Петербурге число заболевших коронавирусом за сутки оказалось меньше числа выздоровевших

Каждый день обновляются данные по новым случаям заражения коронавирусной инфекции. В Петербурге за последние сутки число заболевших COVID-19 превысило 1 200 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду, 15 марта, в городе за последние 24 часа коронавирусом заболело 1 221 человек. Накануне число зараженных составляло 1 137 человек. За сутки было с коронавирусом было госпитализировано 154 человека. Выздоровело — 1 675 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столице умерло 8 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 263 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.