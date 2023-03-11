За стуки коронавирусом заразились 1 302 петербуржца

Каждый день обновляются данные по новым случаям заражения коронавирусной инфекции. В Петербурге за последние сутки число заболевших COVID-19 оказалось ниже, чем число выздоровевших.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 11 марта, в городе за последние сутки коронавирус выявили у 1 302 человека. Накануне число зараженных составляло 1 291 человека. За сутки было с коронавирусом госпитализировали 115 человек. Выздоровело — 1 652 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга умерло 11 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 226 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 65,6% за неделю увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге.