В Петербурге число заболевших COVID-19 за сутки составило 1 241

Каждый день обновляется число заболевших коронавирусной инфекции. Всего по России за последние сутки было выявлено 12 320 новых случаев заражения COVID-19. В Петербурге число зараженных за сутки немного снизилось и составило чуть более 1 200 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду, 8 марта, в городе за последние сутки коронавирус был выявлен у 1 241 человека. Накануне число зараженных составляло 1 460 человек. За сутки с коронавирусом госпитализировали 112 человек. Выздоровело за сутки 2391 человек.

За последние 24 часа от последствий COVID-19 в медучреждениях Петербурга умерло 10 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 195 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге за три года от COVID-19 скончался 81 медработник, заразившийся на рабочем месте.