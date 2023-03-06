В Петербурге COVID-19 нашли у 1 386 человек

Каждый день обновляется число заболевших коронавирусной инфекции. Всего по России за последние сутки было выявлено 11 136 новых случаев заражения COVID-19. В Петербурге число зараженных за сутки превысило отметку в 1300 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник, 6 марта, в городе Петра за последние 24 часа коронавирусом заболело 1 386 человека. Накануне число зараженных составляло 1 499 человек. За сутки было госпитализировано 57 человек. Также 559 горожан выздоровело.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга умерло 9 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 175 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербург поступило более 30 тысяч доз препарата, созданного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.