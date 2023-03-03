За сутки 1 334 петербуржцев заболели COVID-19

Каждый день обновляется число заболевших коронавирусной инфекции. Всего по России за последние сутки было выявлено 14 516 новых случаев заражения COVID-19. В Петербурге число зараженных за сутки превысило отметку в 1300 человек.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 3 марта, в Северной столице за последние сутки коронавирусом заболело 1 334 человека. Накануне число зараженных было меньше и составляло 1 215 человек. За сутки было госпитализировано 140 человек и 1 208 горожан — выздоровело.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы умерло 9 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 146 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что эпидемиолог рассказал петербуржцам, когда следует ожидать новой волны COVID-19.