В Петербурге за сутки никто из заболевших COVID-19 не умер

На протяжении трех лет человечество продолжает борьбу с пандемии COVID-19. Данные по новым случаям заражения обновляются каждый день. В Петербурге за сутки число умерших от последствий коронавируса было равно нулю, что давно не наблюдалось в городе.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник, 27 февраля, в Петербурге за последние сутки коронавирус выявляли у 1 063 человек. Накануне число зараженных составляло 1 158 человека. За сутки было с коронавирусом госпитализировали 58 человек. Выздоровело — 916 человека.

За последние сутки умерших от последствий СOVID-19 не было. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 113 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге 26 февраля от последствий коронавируса умер один человек.